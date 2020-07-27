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İç ticarette yeni dijital dönüşüm hamlesi

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
İç ticarette yeni dijital dönüşüm hamlesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığın Türkiye'de hızlı, kolay ve güvenli bir ticari ortam hedefi doğrultusunda teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanarak, hizmetleri dijital ortama taşımayı ve iş insanlarına daha iyi hizmet sunmayı amaçladıklarını söyledi. Bakanlık bünyesindeki Merkezi Sicil Kayıt Sisteminin (MERSİS), kamusal hizmetlerde dijital dönüşümün öncülüğünü yapan temel bilgi sistemleri arasında yer aldığına işaret eden Pekcan, MERSİS'in halihazırda 45 farklı kurumla anlık veri paylaştığını ve entegre çalıştığını ifade etti. Pekcan, dijitalleşmeyle işlemlerin daha hızlı ve az maliyetli hale getireceklerinin de altını çizdi.
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İç ticarette yeni dijital dönüşüm hamlesi
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