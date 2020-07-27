İŞKUR MSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?  Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...

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İŞKUR MSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?  ...

bünyesine alınacak olan 1072 personel alımı ile ilgili araştırmalar sürüyor. MSB bünyesinde çalışma hayali kuran on binlerce kişi, kura sonuçlarını heyecan içinde bekliyor. 16 Temmuz’da İŞKUR aracılığıyla başlayan başvurular geçtiğimiz gün sona ererken, gözler bugün yapılacak kura sonuçlarına çevrilmişti. Peki, kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı ...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 22:02 Son Güncelleme: 27.7.2020 22:03 ABONE OL
İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...

kura sonuçları ile ilgili on binlerce aday araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere, 16 Temmuz tarihinde İŞKUR üzerinden başvurular başlamış ve geçtiğimiz gün sona ermişti. Sonuçların açıklanması için ise gözler 27 Temmuz Pazartesi bugüne çevrilmişti. Peki, İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ...

İŞKUR İLE MSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KURALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada 27 Temmuz Pazartesi günü yapılacak MSB işçi alımı kura çekiminin 10.30'da noter huzurunda gerçekleşeceği duyurulurken sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ise resmi siteden yayınlanacağı bildirildi…

İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

tarafından yayımlanan duyuruda 1072 işçi alımında kura çekiminin 27 Temmuz 2020 günü yapılacağına yer verildi.

1072 İŞÇİ ALINACAK

Milli Savunma Bakanlığı, farklı şehirlerdeki birliktlerde istihdam etmek üzere kadın ve erkek adaylar arasından KPSS puan şartı aranmadan işçi alımı yapacağını duyurmuştu. 1072 işçi alımı için başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılmıştı.

MSB kura sonuçları ile ilgili gelişmeler için tıklayınız

İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...

KURA ÇEKİMİ 27 TEMMUZ 'DA

MSB tarafından yapılan açıklamada 1072 işçi alımı için kura çekiminin 27 Temmuz günü yapılacağına yer verildi. MSB kura duyurusu şu şekilde:

İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...

"Kura çekimi, Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı 77/A Yenimahalle/ANKARA) 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır."

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İŞKUR MSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?  Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...
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