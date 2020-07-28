2020 İŞKUR MSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...

İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları ile ilgili on binlerce aday araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere, 16 Temmuz tarihinde İŞKUR üzerinden başvurular başlamış ve geçtiğimiz gün sona ermişti. Sonuçların açıklanması için ise gözler 27 Temmuz Pazartesi bugüne çevrilmişti. Peki, İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...

İŞKUR İLE MSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KURALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada 27 Temmuz Pazartesi günü yapılacak MSB işçi alımı kura çekiminin 10.30'da noter huzurunda gerçekleşeceği duyurulurken sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ise resmi siteden yayınlanacağı bildirildi…