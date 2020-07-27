Otomotivde yeni çağa yeni logo

100 yılın üzerinde bir geçmişe sahip otomotiv sektöründe büyük bir değişim yaşanıyor. Son yıllardaki teknolojik gelişmelerle birlikte otomobiller sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıktı. Adeta tekerlekli bilgisayar oldu. Üreticiler ise geleceğin mobilitesine odaklı, teknoloji şirketlerine dönüştü. Otonom ve elektrikli araçlar konusunda çalışmalar hızlandı. Markalar, geleceğin yolculuğuna, yeni otomotiv çağına odaklandı. Otomotivdeki yeni döneme hazırlanan şirketler birer birer logolarını değiştirmeye başladı. Volkswagen ile BMW'den sonra Opel, Nissan ve Toyota da logolarını değiştiren markalar kervanına katıldı. Logosunu ilk değiştiren marka Volkswagen oldu. Marka, 2019 Eylül'de Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilediği ID.3 adlı elektrikli modelinde yeni logosunu tanıttı. Kurulduğu 1937'den bu yana 10'uncu kez logosunu değiştiren marka, yeni elektrik çağına vurgu yapıyor. VW ardından BMW de logosunu değiştirdi. Şeffaf ve iki boyutlu tasarlanan logo ilk kez BMW Concept i4'te birlikte tanıtıldı. Böylece marka 23 yıl sonra logosunu değiştirdi. Toyota, Avrupa için kurumsal kimliğinde değişikliğe gitti. Yeni bir dönemi temsil eden değişim, markanın otomobil şirketi olmanın yanı sıra bir mobilite şirketine dönüşümüne de vurgu yapıyor.



20 YIL SONRA

Opel, yeni Mokka ile başlayarak tüm modellerinde kullandığı marka logosunu yeniliyor. Opel'in bundan böyle piyasaya sunduğu tüm yeni modelleri yeni logosunu taşıyacak. Nissan da 20 yıllık logosunu değiştirdiğini açıkladı. Markanın yeni logosu temmuz ayı ile birlikte dijital ve yazılı medyada kullanılmaya başlandı. Ayrıca Nissan'ın elektrikli vizyonunu gösteren yeni SUV modeli Ariya da yeni logo kullanılacak. Büyük ihtimalle bu markaları diğerleri de takip edecek. Yeni dönemde logosunu yenilemeyen marka kalmayacak.



SLOGANINI DEĞİŞTİRDİ

Ford Avrupa 2020'ye yeni marka vizyonunu değiştirdi. "Bring on Tomorrow" ana teması ile elektrikli & hibrit seçenekler, otonom ve bağlanabilir teknolojilere sahip araçların rol oynayacağı gelecek için yeni bir vizyon belirledi. Bu vizyon "geleceği bugünden yaşatmak" olarak özetlenebilir. Bu arada Ford Otosan, hibrit ticari araçlardan sonra, elektrikli Mustang Mach-E modelini de Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Mach-E 2021'in ilk çeyreğinde yollara çıkacak.





YERLİ OTONUN MARKASI 'TOGG'

Kısa bir süre önce Bursa Gemlik'teki üretim tesislerinin temelini atan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bir yandan da marka çalışmalarına devam ediyor. Ancak TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın "Marka beğeni endeksinin kısa süre içerisinde yüzde 73 artması, TOGG markası ile devam konusunda bizi cesaretlendirdi" şeklindeki açıklaması yerli otonun markasının TOGG olacağını düşündürüyor