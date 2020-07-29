Çinlilerin ödeme sistemi WeChat artık Türkiye’de

Çin'de1.2 milyar kullanıcısı bulunan WeChat'in ödeme sistemi WeChat Pay, artık Türkiye'de de kullanılabilecek. İlk olarak İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlanan karekod bazlı bu ödeme sistemi, kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılacak. Çinli turistlere ödeme kolaylığı sunan WeChat Pay'in aylık aktif kullanıcı hesap sayısı 800 milyonu geçiyor. Projeyle ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çinli konuklarımızın ziyaretlerinin ilk adımlarında daha rahat olmasını sağlayan WeChat Pay projesinin İGA için güzel bir fark yaratacağını düşünüyorum" dedi. ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang de, "Çinlilerin, alışık oldukları ödeme yöntemini kullanmalarına olanak tanıdık" diye konuştu. İGA CEO'su Kadri Samsunlu ise, "Çinli misafirlerimizin havalimanımızda geçirdikleri zamanı benzersiz bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.