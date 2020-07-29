Milli Piyango’da yeni dönem

T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine başlıyor. Demirören Holding ve İtalyan Sisal S.p. A.'nın ana ortak olduğu Sisal Şans, ilk çekilişini büyük ikramiyenin 25 milyon TL olduğu Süper Loto ile 2 Ağustos'ta gerçekleştirecek. 3 Ağustos'ta ise Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönem ilk çekilişiyle Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL kazanma fırsatı sunacak.Milli Piyango ile yepyeni bir döneme başlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sisal Şans CEO'su Selim Ergün, "1926'da kurulan Milli Piyango, hepimizin hayatında yer etmiş, ekonomimize önemli kaynak sağlayan, ülkemizin en köklü markalarından biri. Sisal Şans olarak bu bilinç ve sorumlulukla yoğun bir çalışma gerçekleştirdik, sıfırdan kurulan yepyeni bir şirket olarak oyunseverler için de heyecan verici bir deneyim hazırladık. Bu süreçte ülke ekonomisine katma değer sağlayacak faaliyetlerin yanı sıra katlanarak giden bir istihdam da yaratmak istiyoruz. Toplam hasılatı artırmayı ve devlet hazinesine aktarılan miktarı yükselterek ülkemizin kazanmasını hedefliyoruz" dedi.Altyapı, teknoloji, insan kaynakları, bayiler ve markaya 50 milyon euroluk kapsamlı bir yatırım yaptıklarının altını çizen Ergün, "Yenilediğimiz marka kimliğiyle satış kanallarını artıracak, online platformda oynanabilen oyunları hedef kitleye sunarken bayi ağımızı da genişleteceğiz" şeklinde sözlerine devam etti. 2019'da yüzde 47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemde yüzde 59'a yükseliyor. Sisal Şans, önümüzdeki dönemde Milli Piyango'nun mevcut ürünlerini geliştirmenin yanı sıra yepyeni ve eğlenceli ürünlerle pazara heyecan ve dinamizm katacak. Çekilişler canlı olarak yayınlanacak.Yenılenensayısal oyunlar arasında Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara gelirken, Kazı Kazan oyunları arasında ise yeni Kazı Kazan oyunu olan "Altın", Şans Dağı ve 12 Ay gibi oyunlar yer alacak ve Kazı Kazan'da oyunculara 200 bin TL'den, 1 milyon 200 bin TL'ye varan miktarlarda büyük ikramiye kazanma şansı sunulacak. Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin 250 milyon TL'ye ulaşması beklenirken, Sayısal Loto ve Süper Loto çekilişleri bundan böyle haftanın 3 günü gerçekleştirilecek. Bir klasik olan Milli Piyango da her zamanki çekiliş günlerinde oyunseverlerle buluşmaya devam edecek. Bilet güvenliği yeni teknolojilerle artırılan Milli Piyango'da ise yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL kazanma fırsatı sunulacak.