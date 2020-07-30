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’den ’lerin finansmanı için 40 milyon euro

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası () ’lerin finansmanında kullanılmak üzere 3 yıl vadeli yeni bir kaynak sağladı. EBRD kaynağı, KOBİ’lerin pandemi sürecindeki kısa vadeli ihtiyaçlarından orta ve uzun vadeli yatırımlarını desteklemeye kadar olan geniş yelpazede kullanacak.

DHA
Giriş Tarihi: 30.7.2020 11:30 ABONE OL
EBRD’den KOBİ’lerin finansmanı için 40 milyon euro

EBRD'den sağlanan kaynağın KOBİ'lerin destekleneceğini vurgulayan Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, "Üretim sektörü makine ve ekipmanları, iş-inşaat makineleri, üretim hatları, hava, deniz, kara tüm ulaşım araçları, enerji ve sağlık sektörü ekipmanları gibi yatırım gerektiren tüm projelerde yer alıyor, yatırımın nakit akışına uygun çözümler sunuyoruz" dedi ve ekledi:"EBRD den sağladığımız 3 yıl vadeli 40 milyon euro tutarındaki bu yeni kaynak ile pandeminin KOBİ'ler üzerindeki olumsuz finansal etkilerini azaltmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin her zaman yanlarında olarak, onların finansal ihtiyaçlarında tamamlayıcı güç olma hedefimizle bu zorlu süreçte de KOBİ'lerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

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EBRD’den KOBİ’lerin finansmanı için 40 milyon euro
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