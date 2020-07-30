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Son dakika: Doğalgazda yeni uygulama! Doğalgaz fiyatları nasıl olacak?

Son dakika haberi... Doğalgazda yeni uygulama mı başlıyor? , başta sanayici olmak üzere geniş kesimlerin merakla beklediği ağustos ayı tarifelerini açıkladı. Doğal gaz fiyatları, tüm abone grupları için “sabit” tutuldu. Ancak BOTAŞ, gaz tüketimini “teşvik” edecek önemli bir adım attı. Sanayici ve elektrik üreten santrallar, sözleşmelerinin üstünde gaz talep etti ya da çekti. Bu durumda, her bin metreküp gazı bin 400 TL yerine bin 260 TL’den tüketecek.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 14:04 Son Güncelleme: 30.7.2020 14:23 ABONE OL
Son dakika: Doğalgazda yeni uygulama! Doğalgaz fiyatları nasıl olacak?

, ağustos ayı gaz satış fiyatları belli oldu. Önce, temmuz ayına bir bakalım. BOTAŞ'ın, üçüncü çeyrekte Rusya'dan ithal ettiği her bin metreküp gazın fiyatı (petroldeki gevşemeye bağlı olarak) 230 dolar düzeyinden, 183 dolara kadar geriledi.

Şirket, bu çerçevede 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere sanayi tarifesinde yüzde 9.6, santral tarifesinde yüzde 12.5 indirim yaptı. Sanayi (vergiler hariç) bin 550 TL'den ve santrallar bin 600 TL'den bin 400 TL'ye çekildi. Konutta tarife değişmedi.

Son dakika: Doğalgazda yeni uygulama! Doğalgaz fiyatları nasıl olacak?

AĞUSTOS TARİFESİ

HABERTÜRK'ün haberine göre, , başta sanayici ve santrallar olmak üzere geniş kesimler için (gaz, ana maliyet kalemlerinden biri) büyük önem taşıyan yeni tarifelerini belirledi. Buna göre, 1 Ağustos'ta gaz satış fiyatları tüm abone grupları için "sabit" tutuldu. Sanayi ve santrallar, bin 400 TL'den gaz alabilecek.

Son dakika: Doğalgazda yeni uygulama! Doğalgaz fiyatları nasıl olacak?

YENİ HAMLE

Ancak, tüketimi özendirecek önemli bir adım atıldı. Sanayici ve elektrik üreten santrallar, ağustos ayında 'tan sözleşmelerinin üstünde talep etti ya da çekti. Bu durumda, her bin metreküp gaz için bin 400 TL yerine bin 260 TL ödeyecek. Söz konusu tutar, yalnızca sözleşmeyi aşan miktar için geçerli olacak.

Atlas Üniversitesi'nde İstihdam Odaklı Eğitim
Atlas Üniversitesi'nde İstihdam Odaklı Eğitim
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Son dakika: Doğalgazda yeni uygulama! Doğalgaz fiyatları nasıl olacak?
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