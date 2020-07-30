Son dakika: Doğalgazda yeni uygulama! Doğalgaz fiyatları nasıl olacak?

BOTAŞ, ağustos ayı gaz satış fiyatları belli oldu. Önce, temmuz ayına bir bakalım. BOTAŞ'ın, üçüncü çeyrekte Rusya'dan ithal ettiği her bin metreküp gazın fiyatı (petroldeki gevşemeye bağlı olarak) 230 dolar düzeyinden, 183 dolara kadar geriledi.

Şirket, bu çerçevede 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere sanayi tarifesinde yüzde 9.6, santral tarifesinde yüzde 12.5 indirim yaptı. Sanayi (vergiler hariç) bin 550 TL'den ve santrallar bin 600 TL'den bin 400 TL'ye çekildi. Konutta tarife değişmedi.