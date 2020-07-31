Türkiye en fazla altın rezervi olan 12. ülke

Türkiye en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yükselişini sürdürüyor. Dünya Altın konseyi tarafından açıklanan rapora göre, 2019 sonunda 14. sırada bulunan Türkiye, bu yılın ikinci çeyrek döneminde 12. sıraya yükseldi. Türkiye'nin altın rezervleri bu yılın ikinci çeyreğinde 583 ton olarak açıklandı. 2019 sonunda rezerv 412.5 ton seviyesindeydi. Böylece Türkiye, Avrupa Merkez Bankası ve Tayvan'ı geride bıraktı. ABD 8 bin 133 ton ile ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3 bin 363 ton ile ikinci sırada, IMF 2 bin 814 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İtalya 2 bin 451 ton ile dördüncü ve Fransa 2 bin 436 ton ile beşinci sırada yer aldı.