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Fitch, ’un kredi notunu yükseltti

Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Fitch, Migros’un kredi notunu yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros'un ulusal uzun vadeli kredi notunu 'AA(tur)'a yükselterek, not görünümünü "pozitif" olarak belirledi. 2020 yılının ilk 6 ayında 110 yeni mağaza açarak yatırımlarını sürdüren Migros'un online kanallardaki yatırımları Fitch Ratings'in raporunda yer aldı. Raporda, Migros'un çoklu kanal stratejisini başarıyla uygulayarak sektörde farklılaştığına dikkat çekilerek nakit akışı, sağlıklı bilanço, şirketin borçlarının azaltılmasıyla birlikte finansal risk profilinin iyileşmesinin de yükselişe olumlu katkı sağladığı aktarıldı.
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Fitch, Migros’un kredi notunu yükseltti
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