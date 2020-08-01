Hollanda’nın en uzun tüneline Rönesans imzası

Rönesans Holding'in Hollanda'daki grup şirketi Ballast Nedam tarafından inşa edilen ülkenin en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel'in iki kuzey geçidi trafiğe açıldı.Rönesans Holding'in açıklamasına göre, dünyanın en uzun tüneli Gotthard Base ile Zürih ve Milano'yu birbirine bağlayan tünel, Ballast Nedam, Heijmans ve Fluor şirketlerinin kurduğu IXAS konsorsiyumu tarafından hayata geçirildi. Schiphol-Amsterdam- Almere (SAA) yolunun genişletilmesinin önemli bir parçası konumunda bulunan, işvereni Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı olan projenin, Amsterdam'ın hayat kalitesini artırması ve Randstad bölgesinde ulaşımı iyileştirmesi hedefleniyor.Hollanda'da Ballast Nedam'ın sürdürülebilirlik çerçevesinde inşaa ettiği bu projede, yol yüzeyinde kullanılan beyaz taşlar, ışığı yansıtarak aydınlatma ihtiyacını ve enerji giderlerini azaltıyor. Kullanılan parlak asfalt ve LED ışıklandırma da enerji tasarrufuna katkı sağlıyor. Tüm bu çözümlerle projenin enerji giderlerinde yüzde 20'lik bir tasarruf sağlanması planlanıyor. Ayrıca, tünelin üzerine yerleştirilecek 5 bin 500 güneş enerjisi panelinden sağlanacak enerji, direkt olarak Hollanda ulusal elektrik şebekesine gönderilecek.