Çin’den gelen dev yük treni İzmit’e ulaştı

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı'nın en önemli kesimini oluşturan Demir İpek Yolu olarak da adlandırılan Orta Koridor üzerinde, Çin'den yola çıkan bin 56 metrelik 5. Blok Tren Türkiye'ye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin'den Türkiye'ye doğru yola çıkan dev trenin, 30 Temmuz'da Gürcistan/ Ahılkelek'ten saat 09.00'da hareket ederek Kars'a ulaşırken, Gürcistan /Ahılkelek Köseköy/İzmit parkurunu normalde 70 saat yerine gümrük işlemleri dahil 52 saatte tamamlayarak eski rekorunu tekrarladığı belirtildi. Açıklamada, Bakü-Tiflis-Kars ve "Orta Koridor" üzerinden Çin-Türkiye (İzmit-Köseköy) güzergahında trenlerin, yakın zamanda ortalama 10 günde seferlerini tamamlayacağına işaret edilerek, haftada iki kez olmak üzere yılda 100 blok tren, takip eden yılda ise yıllık 200 blok tren işletilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Ayrıca Çin'in Rusya üzerinden Avrupa'ya yaptığı demiryolu yük taşımacılığının yüzde 30'unu da Orta Koridor'a kaydırmayı planladığına dikkat çekilirken, "Çin-Rusya (Sibirya)- Belarus üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yılda 5 bin 500 trenle yapılan taşımaların ilk etapta yılda bin, daha sonra ise bin 500 seferinin Türkiye üzerinden ulaştırılmaya başlanması öngörülmektedir" denildi.