Yüz tanımada yerli ve milli hamle

ASELSAN, yerli ve milli yüz tanıma, avuç içi, parmak izi gibi biyometrik teknolojiler ile yerel ve bulut tabanlı geçiş kontrol sistemleri cihazları üretimi için düğmeye bastı. Firmanın, tesis güvenliği çözümlerini bütünleşik bir yapıda sunabilmek için artık BKDGKS üretimine başlayacağı ifade edildi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, yerli ve milli teknoloji yaratma hedefi olan girişimci şirketleri destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturma amacındaki ASELSAN ile güvenlik ve bilişim sektörünün yenilikçi firmalarından BKDGKS üreticisi ONES Bilişim Teknolojileri arasında ürün ortaklığı anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında firmanın BKDGKS ürünleri ASELSAN mühendislik ve kalite süreçlerinden geçirilecek" denildi.