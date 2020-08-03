Haberleşme altyapısında tarihi hamle: 3.5 milyar TL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2020 yılı birinci çeyreğinde haberleşme sektöründe yapılan yatırım tutarının yaklaşık 3.5 milyar lira olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde işletmeciler tarafından yapılan yatırım 2.1 milyar lira olmuştu. Bu yılın aynı döneminde ise geçtiğimiz yıla göre yatırım tutarında yüzde 66'nın üzerinde artış sağlandı. İşletmecilerin bu yatırımları, özellikle fiber altyapıların yaygınlaştırılması, mobil ve sabit hizmetlerde çekirdek şebeke, mobil hizmetlerde radyo şebekesi yatırımları ile afet ve acil durumlar, pandemi nedeniyle artan trafiğe istinaden yapılan kapasite artırım yatırımlarından oluştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2020 Yılı İlk Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, üç aylık dönemde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam gelirinin 17.6 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Geçen yılının ilk çeyreğinde net satış gelirleri ise yaklaşık 15.4 milyar liraydı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sektör gelirleri 2.2 milyar TL arttı" diye konuştu.Karaismailoğlu, ilk çeyrek sonunda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 456, bu işletmecilere verilen yetkilendirmenin ise 823'ü bulduğunu söyledi. Bu dönemde haberleşmede yapılan yatırım tutarının yaklaşık 3.5 milyar lira olduğunu belirten Karaismailoğlu, Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarının yaklaşık 2.6 milyar lira olduğunu ve diğer işletmeciler tarafından aynı dönemde ise 878 milyon lira yatırım gerçekleştiğini anlattı. Karaismailoğlu, "Geçtiğimiz yıl işletmecilerin tamamı 2.1 milyar liralık yatırım yapmıştı. Bu yılın aynı döneminde ise yatırım tutarında yüzde 66'nın üzerinde artış sağlandı. İşletmecilerin bu yatırımları özellikle fiber altyapıların yaygınlaştırılmasını kapsıyor" diye konuştu.