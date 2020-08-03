İstanbul’da “risk” ortadan kalkacak

ÇevreBakanlığı bir yandan Türkiye'deki kentsel dönüşüm projelerine hız verirken, bir yandan da riskli yapıları tespit etmeye devam ediyor. Yapılan bu tespitlerde İstanbul yine başı çekerken, buna göre bu yıl haziran ayı sonuna kadar, İstanbul'da 14 bin 151, Ankara'da bin 578, Elazığ'da 4 bin 763, İzmir'de ise bin 71 riskli yapı tespiti yapıldı. Bu şehirlerin yanı sıra Antalya'da 758, Batman'da 481, Bingöl'de 464, Bursa'da 240, Eskişehir'de 200, Hatay'da 252, Kocaeli'de 315, Şanlıurfa'da ise 438 riskli yapı tespiti yapıldı. Ardahan, Kilis ve Nevşehir'de ise herhangi bir riskli yapı tespiti yapılmadı.Bir diğer veriye göre ise, ülke genelinde riskli yapılar için 253 milyon 680 bin lira kira yardımı yapıldı. Bu ödemelerin büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Konya, Kocaeli, Kayseri, Hatay, Bursa, Bingöl, Batman, Balıkesir, Aydın, Elazığ ve Eskişehir gibi illere yapılmış durumda. İstanbul'da 26 bin 533 hak sahibine 119 milyon 375 bin lira kira yardımı yapılırken, Ankara'da 5 bin 538 hak sahibine 32.8 milyon lira kira desteği verildi. Bu iki şehri 4 bin 58 hak sahibine 14.2 milyon kira yardımıyla İzmir izledi. Yardım yapılanların toplam sayısı ise 59 bin 364 oldu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aynı dönemde kentsel dönüşüm kapsamında 36 milyon 548 bin liralık da kamulaştırma yaptı. İller Bankası, TOKİ ve belediyelere ise kentsel dönüşüm kapsamındaki projelere 1 milyar 192 milyon 381 bin lira kaynak aktarıldı. Türkiye genelinde bu yılın ilk altı ayında Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'ndan toplam 1 milyar 585 milyon 436 bin TL harcandı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da mevcutta alan bazlı yürütülen çalışmalar kapsamında, 63 riskli alanda 35 bin 606 binada yer alan 116 bin 827 konutun dönüştürüldüğünü belirtirken, 2021 hedeflerinin şehirde 100 bin konutu dönüştürmek olduğunu açıklamıştı.