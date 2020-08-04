Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Varank: Üretim cephesinde beklentiler olumlu

Bakan Varank: Üretim cephesinde beklentiler olumlu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomik güven ve kapasite kullanımından sonra, İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi de yükseldi" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 11:50 ABONE OL
Bakan Varank: Üretim cephesinde beklentiler olumlu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) grafik tablosu ve ülkeler arası Temmuz ayı karşılaştırma grafiğini yayımlayarak, "Reel sektör temmuzda hız kazandı. Ekonomik güven ve kapasite kullanımından sonra, İSO İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi de yükseldi. Şubat 2011'den bu yana endekste en yüksek seviyeyi görerek pek çok ülkeden pozitif ayrıştık. Üretim cephesinde beklentiler olumlu" ifadelerine yer verdi.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Varank: Üretim cephesinde beklentiler olumlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA