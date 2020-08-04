Japonya ekonomisi yüzde 2.2 küçüldü

Japonyaekonomisi ilk çeyrekte, ülkenin dünyayı kasıp kavuran pandeminin tam etkisi hissedilmeden önce resesyona girdiğini gösteren önceki tahmine paralel yıllıklandırılmış olarak yüzde 2.2 küçüldü. Beklenen küçülme ise yüzde 2.8 sevyesindeydi. Japonya Kabine Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre işletme yatırımlarına ilişkin rakamlar ise beklenenden daha güçlü geldi. Ağustos ortasında yayınlanacak ikinci çeyrek verisinin ülke ekonomisinde yüzde 20'den fazla küçülmeyi işaret etmesi bekleniyor.