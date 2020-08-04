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ekonomisi yüzde 2.2 küçüldü

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Japonya ekonomisi yüzde 2.2 küçüldü
Japonya ekonomisi ilk çeyrekte, ülkenin dünyayı kasıp kavuran pandeminin tam etkisi hissedilmeden önce resesyona girdiğini gösteren önceki tahmine paralel yıllıklandırılmış olarak yüzde 2.2 küçüldü. Beklenen küçülme ise yüzde 2.8 sevyesindeydi. Japonya Kabine Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre işletme yatırımlarına ilişkin rakamlar ise beklenenden daha güçlü geldi. Ağustos ortasında yayınlanacak ikinci çeyrek verisinin ülke ekonomisinde yüzde 20'den fazla küçülmeyi işaret etmesi bekleniyor.
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Japonya ekonomisi yüzde 2.2 küçüldü
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