Halkbank sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2020! Halkbank sınav giriş belgesi nasıl alınır? Halkbank personel alımı sınavı ne zaman?

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sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2020! Halkbank sınav giriş belgesi nasıl alınır? sınavı ne zaman?

bünyesinde gerçekleştirilecek olan personel alımı için başvuran adayları ilgilendiren sınav yerleri açıklandı. Bilindiği gibi, Halkbank bünyesinde çeşitli pozisyonlara personel alımı yapılacak. Bu noktada, başvuruları tamamlayan ve Halkbank sınav giriş belgesi için beklemeye koyulan adaylara müjdeli haber geldi. Halkbank sınav giriş belgesi alma ekranı erişime açıldı. Peki, 2020 Halkbank sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? sınavı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:31 Son Güncelleme: 5.8.2020 09:31 ABONE OL
Halkbank sınav giriş yerleri 2020 açıklandı! Halkbank sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? Halkbank personel alımı sınavı ne zaman?

Büyük bir merakla beklenilen sınav giriş yerleri belli oldu. Böylelikle, personel alımı başvurularını tamamlayan ve 'Halkbank sınav yerleri açıklandı mı?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için müjdeli haber gelmiş oldu. Adaylar, Halkbank sınav giriş belgesi ile 18 farklı merkezde düzenlenecek olan sınavlara katılım gösterebilecek.

HALKBANK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Halk Bankası personel alımı sınavları 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirilecek.

HALKBANK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR, RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

Bu noktada, 'Halkbank sınav giriş belgesi sorgulama nasıl, nereden yapılır?' sorusuna yanıt arayanlar doğru yerdeler. Haberimizin detaylarından Halkbank sınav giriş belgesi alma ekranı hakkında bilgi edinebillir, son gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

İşte, Halkbank sınav giriş yerleri ve belgesi sorgulama ekranı;

Halkbank sınav giriş yerleri 2020 açıklandı! Halkbank sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? Halkbank personel alımı sınavı ne zaman?

HALK BANKASI SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 – 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden "E-posta adresi" ve "Aday Şifresi" girerek alabileceklerdir.

Adaylar sınava girebilmek için, "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecek.

HALKBANKASI SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Halkbank sınav giriş yerleri 2020 açıklandı! Halkbank sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? Halkbank personel alımı sınavı ne zaman?

SINAV SORULARI NASIL OLACAK?

Yazılı sınav 'Genel Yetenek Testi' bölümünden oluşacaktır. Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

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Halkbank sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2020! Halkbank sınav giriş belgesi nasıl alınır? Halkbank personel alımı sınavı ne zaman?
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