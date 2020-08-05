Halkbank sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2020! Halkbank sınav giriş belgesi nasıl alınır? Halkbank personel alımı sınavı ne zaman?

HALK BANKASI SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 – 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden "E-posta adresi" ve "Aday Şifresi" girerek alabileceklerdir.

Adaylar sınava girebilmek için, "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecek.

HALKBANKASI SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ