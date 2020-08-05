Herhangi bir kurumda çalışmayan ve gelir sahibi olmayan vatandaşların faydalandığı işsizlik maaşı başvurusu ile ilgili olarak detaylar binlerce vatandaş tarafından gün içerisinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınırlı süre için sağlanan işsizlik maaşı için aranan şartların başında kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olması aranıyor. Bu noktada başvurular ise İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, İŞKUR işsizlik ödeneği başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte İŞKUR işsizlik maaşı başvuru ekranı

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlara maddi destek amacıyla sağlanan bu ücret her yıl asgari maaşa göre belirlenmektedir.