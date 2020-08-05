Herhangi bir kurumda çalışmayan ve gelir sahibi olmayan vatandaşların faydalandığı işsizlik maaşı başvurusu ile ilgili olarak detaylar binlerce vatandaş tarafından gün içerisinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınırlı süre için sağlanan işsizlik maaşı için aranan şartların başında kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olması aranıyor. Bu noktada başvurular ise İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, İŞKUR işsizlik ödeneği başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte İŞKUR işsizlik maaşı başvuru ekranı
İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlara maddi destek amacıyla sağlanan bu ücret her yıl asgari maaşa göre belirlenmektedir.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşıdır. İŞKUR kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödemektedir.
İşsizlik maaşı alabilmenin belirlenen şartları bulunmaktadır;
-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İş yerinizle sözleşmeyi feshettiğiniz tarihten en geç 30 gün sonra işsizlik maaşına başvuru yapmak gerekiyor. İŞKUR ofislerine gidip yüz yüze başvuru yapıldığı gibi www.iskur.gov.tr adresinden de online olarak başvuru yapılabilir.