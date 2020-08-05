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işsizlik ödeneği başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

tarafından herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşlara verilen İşsizlik maaşı, kişinin işten ayrılmasından sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortam üzerinden yapılan başvuru sonrası verilmeye başlanıyor. Bu noktada işsizlik maaşına başvuru yapmak isteyen kişiler ‘2020 İŞKUR İşsizlik maaşı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşsizlik maaşı ne kadar, kimlere verilidir?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 18:05 ABONE OL
İŞKUR işsizlik ödeneği başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte İŞKUR işsizlik maaşı başvuru ekranı

Herhangi bir kurumda çalışmayan ve gelir sahibi olmayan vatandaşların faydalandığı işsizlik maaşı başvurusu ile ilgili olarak detaylar binlerce vatandaş tarafından gün içerisinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınırlı süre için sağlanan işsizlik maaşı için aranan şartların başında kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olması aranıyor. Bu noktada başvurular ise üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, nasıl ve nereden yapılır?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlara maddi destek amacıyla sağlanan bu ücret her yıl asgari maaşa göre belirlenmektedir.

İŞKUR işsizlik ödeneği başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte İŞKUR işsizlik maaşı başvuru ekranı

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşıdır. kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödemektedir.

İşsizlik maaşı alabilmenin belirlenen şartları bulunmaktadır;

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞKUR işsizlik ödeneği başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte İŞKUR işsizlik maaşı başvuru ekranı

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş yerinizle sözleşmeyi feshettiğiniz tarihten en geç 30 gün sonra işsizlik maaşına başvuru yapmak gerekiyor. ofislerine gidip yüz yüze başvuru yapıldığı gibi www.iskur.gov.tr adresinden de online olarak başvuru yapılabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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İŞKUR işsizlik ödeneği başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte İŞKUR işsizlik maaşı başvuru ekranı
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