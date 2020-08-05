Kentsel dönüşüme 307 milyon lira kira desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bu yılın ilk 6 ayında en fazla kira yardımı yapılan iller İstanbul, Ankara, Elazığ, Antalya ve İzmir oldu.İstanbul'da yılın ilk yarısında hak sahiplerine 135 milyon 600 bin lira kira yardımı yapılırken, Ankara'da 28 milyon 569 bin, Elazığ'da 26 milyon 900 bin, Antalya'da 14 milyon 900 bin, İzmir'de ise 14 milyon 200 bin liralık kira yardımında bulunuldu. Bu yılın ilk yarısında 244 milyon lira riskli yapı, 63 milyon lira da riskli alan kira yardımı olmak üzere toplam 48 bin 240 hak sahibine 307 milyon lira kira yardımı yapıldı.Bu kapsamda, geçen yıl ise 106 bin 980 vatandaşa 681 milyon lira kira yardımı ödendi. 2012'den Haziran 2020'ye kadar toplam 351 bin 260 hak sahibine 4 milyar 155 milyon lira kira yardımı yapıldı.