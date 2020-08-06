İkinci el konut kredi faizi 0.87 oldu

Kovid-19 salgınında normalleşme sürecine geçişle kamu bankaları tarafından devreye alınan 'avantajlı konut kredisi' paketi güncellendi. Yeni konutlar için 15 yıla varan vadede, 0.64 faiz oranı ile kredi sunulurken, ikinci el konutlar için ise 10 yıla varan vadede yüzde 0.74 faiz oranı uygulanıyordu. Yeni güncellemeyle ikinci el konutlar için sunulan 0.74 faiz oranı, 0.87'ye çıkarıldı. Tüm konutlar için geçerli olan 12 aylık ödemesiz dönem uygulaması ise bitti. İkinci elde 180 aya kadar vade 120 aya çekilmişti.