Otomotiv sektörünü pandemi durdurmadı! Türkiye otomobil pazarı büyüdü

YÜZDE 600'LERE VARAN REKOR ARTIŞLAR KAYDEDİLDİ

Verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti.

Sadece temmuz ayı değerlendirildiğinde, Temmuz 2020'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı Temmuz 2019'a göre yüzde 387,5 artarak 87 bin 401 adet olarak kaydedildi. Söz konusu satış adetleri "rekor seviye" olarak kayıtlara geçti.

Otomobil satışları, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 artışla 69 bin 427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17 bin 974 adet olarak gerçekleşti.

Bu arada, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre yüzde 42,5 arttı.