Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro bugün ne kadar? Dolar Euro alış satış fiyatı 6 Ağustos

Dolar ve Euro son dönemde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Corona virüsün dünya piyasaları üzerinde etkisi, döviz kurları ve altın fiyatlarındaki hareketliliği de beraberinde getirdi. Durum böyle olunca, yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş olan veya gerçekleştirmek isteyen kişiler 'Dolar ve Euro bugün ne kadar?' sorusunu araştırıyor. İşte detaylar…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR (6 AĞUSTOS)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 7,06 civarında hareket ediyor.

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EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 8,46 seviyesinde yer alıyor.