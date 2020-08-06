Turizmde Almanya coşkusu

RusyaFederasyonu'ndan sonra Antalya'ya en fazla turist gönderen ülke olarak öne çıkan Almanya'nın Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırması sektör temsilcilerini mutlu etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, "Almanya'nın Türkiye'nin 4 iline seyahat uyarısını kaldırması son derece önemli bir gelişme" diye konuştu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de "Karar sadece Antalya ve Alanya için değil Türk turizmi için oldukça güzel bir karar oldu" ifadelerini kullandı. Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ise Ukrayna ve Rusya'nın ardından Almanya'nın da 4 şehre yönelik seyahat uyarısını kaldırmış olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Almanya ve Rusya'nın bölgelerinin en önemli ana kaynak pazarları olduğuna dikkati çeken Sili, "Bundan sonra yapılacak çalışmalar hem bu senenin devamı hem de gelecek sezon için alınacak satışlar için çok ciddi avantaj sağlayacak" dedi. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ise, "Geçen yıl 5 milyondan fazla turistin geldiği Almanya'nın bu kararı büyük moral verdi" dedi.