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nedir? 'ndan flaş likidite kararı!

nedir? 'ndan gelen son dakika açıklaması sonrası bankalar hakkındaki karar uygulamaya konuldu. Bu kararın kamuoyu ile paylaşılmasının ardından vatandaşlar 'Likidite nedir?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Merkez Bankası'nın duyurduğu kararla bağlantılı olarak likidite nedir, ne anlama gelmektedir? İşte, ekonomide likidite hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 7.8.2020 16:54 ABONE OL
Likidite nedir? Merkez Bankası'ndan flaş likidite kararı!

Türk piyasasında faaliyet gösteren bankalar ile ilgili 'ndan son dakika açıklaması geldi. Bu kararın duyurulmasının ardından vatandaşlar, 'likidite nedir, ne anlama gelir' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Merkez Bankası'nın 7 Ağustos tarihinde aldığı kararla birlikte gündem olan likidite nedir? Bu başlık altında likidite hakkında merak edilen bilgiler yer alıyor.

LİKİDİTE NEDİR?

Merkez bankaları, rezervlerini kendi ülkelerine özgü koşullar gereğince farklı anlayışlar çerçevesinde yönetmektedir. Bununla birlikte, merkez bankalarının birçoğu tarafından benimsenen genel rezerv yönetim ilkeleri bulunmaktadır. Bu ilkeler öncelik sırasıyla ana paranın korunması, likidite ve getiri olarak sıralanabilir

Likidite nedir? Merkez Bankası'ndan flaş likidite kararı!

İlkesi: Merkez bankaları, rezervlerin tutulma amaçlarına hizmet edebilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda piyasada fiyat oynaklığına yol açmadan ve en az değer kaybı ile hızla satılabilmesi için rezerv yönetim sürecinde nakde çevrilebilir yatırım araçlarını tercih etmektedir.

Likidite nedir? Merkez Bankası'ndan flaş likidite kararı!

Likit ürünler, nakde kolayca çevirebileceğiniz ve bu işlemi uygularken talep eksikliğiyle karşılaşmayacağınız, kolay alıcı bulan ürünlerdir.Para en likit varlıktır. Günlük hayatta en çok kullanılan değişim aracının para olması, hizmet ve mal alım satımı yapmak için dönüştürülmesine gerek olmaması parayı likiditesi yüksek kılar. Konut, otomobil, tahvil gibi varlıkların nakde dönüştürülmesi zordur.

Likidite nedir? Merkez Bankası'ndan flaş likidite kararı!

Bu tür varlıkların kağıt üzerinde sahip olduğu ve satıldığı fiyatlar arasındaki fark fazladır. Varlıkları bakımından sıralamak gerekirse; çekler, devlet tahvilleri, şirket tahvilleri, hisse senetleri, dayanıklı tüketim malları ve taşınmazlar olarak sıralayabiliriz.

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Likidite nedir? Merkez Bankası'ndan flaş likidite kararı!
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