Likidite nedir? Merkez Bankası'ndan flaş likidite kararı!

Türk piyasasında faaliyet gösteren bankalar ile ilgili Merkez Bankası'ndan son dakika likidite açıklaması geldi. Bu kararın duyurulmasının ardından vatandaşlar, 'likidite nedir, ne anlama gelir' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Merkez Bankası'nın 7 Ağustos tarihinde aldığı kararla birlikte gündem olan likidite nedir? Bu başlık altında likidite hakkında merak edilen bilgiler yer alıyor.

LİKİDİTE NEDİR?

Merkez bankaları, rezervlerini kendi ülkelerine özgü koşullar gereğince farklı anlayışlar çerçevesinde yönetmektedir. Bununla birlikte, merkez bankalarının birçoğu tarafından benimsenen genel rezerv yönetim ilkeleri bulunmaktadır. Bu ilkeler öncelik sırasıyla ana paranın korunması, likidite ve getiri olarak sıralanabilir