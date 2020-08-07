Merkez Bankası ve BDDK’dan iki kritik hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK), piyasalarda son günlerde yaşanan oynaklığa karşı harekete geçti. Merkez Bankası, likiditenin azaltılacağı mesajını verirken, BDDK, yurtdışında yerleşik bankalara, Türkiye kapsamında yapacakları TL işlemlerde esneklik sağladı.Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada uygulamaya alınan mali ve parasal politikaların, küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olduğuna vurgu yapıldı. Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği ve bu bağlamda ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânlarının kademeli olarak azaltılacağı kaydedildi. Merkez Bankası açıklamasında, "Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır" denildi.BDDK da yurtdışı bankalara uyguladığı swap sınırlamasında Uluslararası Kalkınma Bankalarına (UKB) sağladığı muafiyetin kapsamını, tüm bankalara kapsayacak şekilde genişletti.BDDK, yurt dışında yerleşik tüm bankalara, Türkiye kapsamında yapacakları Türk Lirası işlemlerde, kurumdan onay almak koşuluyla esneklik sağladı. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Yurt dışında yerleşik bankalar için aşağıda belirtilen işlemler yoluyla yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditenin tutulmasını sağlamak ve bu TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda TL cinsinden menkul kıymet almak ve BDDK'ya bu hesap bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri, vadede TL alım yönündeki döviz swap işlemlerinin, BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki swap işlemlerinin, BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemlerinin, yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemlerinin TL'ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verilmiştir" denildi.Bu arada Türkiye Bankalar Birliği'nin ev sahipliğinde TCMB, BDDK başkanlarının da katılımıyla sektörün önde gelen bankalarının genel müdürleri görüş alışverişinde bulunmak için bir toplantı yaptı.