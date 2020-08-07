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haberi: Yüz binleri ilgilendiriyor! ödemeleri bugün başlıyor

haberi: Corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor. Temmuz ayı ödemeleri bugün başlıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 7.8.2020 09:45 Son Güncelleme: 7.8.2020 10:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Yüz binleri ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor

haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , temmuz ayına ilişkin ödemelerinin bugün yapılmaya başlayacağını bildirdi. Bakan Selçuk ödemelerin banka hesapları ve PTT üzerinden gerçekleşeceğini açıkladı.

Son dakika haberi: Yüz binleri ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin ödemelerinin bugünden itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

Son dakika haberi: Yüz binleri ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin ödemelerini gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

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Son dakika haberi: Yüz binleri ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
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