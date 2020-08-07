VakıfBank’tan alışverişe QR kodlu destek

Vakıfbank, Türkiye'de ilk kez uygulamaya alınan ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Bankanın kredi kartı sahipleri artık Bankalararası Kart Merkezi (BKM) aracılığıyla uygulamaya katılan tüm banka POS'larında, akıllı telefonlarıyla QR Kod ile ödeme yapabilecek. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Banka olarak veri yönetimini önemsiyoruz. İyi bir veri analizi yaparak geliştirdiğimiz ürünlerimizin de müşterilerimiz tarafından kısa sürede benimsendiğini görüyoruz. Bizleri mutlu eden, çalışmalarımıza her gün bir yenisini eklememizin ardında yatan sebep, müşteri memnuniyetidir. Artan temassız alışveriş talebini güvenle ve kolaylıkla karşılayabiliyoruz" değerlendirmesini yaptı.