Borsada endeks bazlı devre kesici

Borsaİstanbul, pay bazında çalışan ve aşırı dalgalanmalarda işlemleri geçici durdurarak yatırımcıları panik işlemlerinden koruyan devre kesici sistemini, endeks bazında da uygulayacak. BIST 100'ün önceki gün kapanışına göre ilk eşik olarak yüzde 5 veya daha fazla, ikinci eşik olarak ise yüzde 7 ya da daha fazla düşmesi halinde işlemleri geçici durduracak devre kesici sistem, 10 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin (EBDKS) devreye girmesi ile paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında işlemler 20 dakika duracak. Ardından sürekli işlem yöntemiyle işlem gören sıralarda 5 dakika boyunca tek fiyat emir toplama uygulanacak. Sonraki 5 dakikada da eşleştirme yapılarak işlem fiyatları belirlenecek ve duyurulacak.