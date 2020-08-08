Temmuzda yolcu sayısı 6 milyonu geçti

Salgınnedeniyle havacılık sektöründe yaşanan durgunluk Türkiye'de yerini hareketliliğe bıraktı. Temmuzda ülkedeki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 6 milyonu, toplam uçak trafiği ise 92 bini geçti. 'COVID-19 Free Airport' projesi kapsamında sosyal mesafe kurallarını göre yeniden düzenlenen ve dezenfeksiyon işlemlerinin kesintisiz devam ettiği havalimanlarından temmuzda 61 bin 2'si iç, 19 bin 166'u da dış hat olmak üzere toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 92 bin 192 olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4 milyon 608 bin 184, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 614 bin 484 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği ise 6 milyon 224 bin 921 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği temmuz ayında iç hatlarda 50 bin 719 ton, dış hatlarda 145 bin 902 ton olmak üzere toplam 196 bin 621 tona ulaştı.İstanbul Havalimanı'nda (İHL) ise temmuz ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği toplamda 13 bin 272 oldu. Yolcu trafiği ise 1 milyon 400 bin 15 olarak gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk 7 ayında ise 109 bin 795 uçak ve 14 milyon 307 bin 961 yolcu trafiği gerçekleşti. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yılın ilk 7 aylık döneminde 19 bin 745 uçak trafiği yaşandı. İlk 7 ayda ise toplam uçak trafiği olarak 556 bin 489 uçağa hizmet verilirken direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği 42 milyon 711 bin 650 oldu.Almanya,Türkiye'den dönüşlerde yolculara koronavirüs testi yaptırma zorunluluğu getiriyor. 8 Ağustos saat 23.59 itibarıyla, tüm yolcuların 48 saat içinde alınmış negatif PCR testini ibraz etmesi gerekecek. Test yaptırmayan yolcular uçağa alınmayacak. 2 yaş altındaki yolcular uygulamadan muaf olacak.