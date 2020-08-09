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’tan yaklaşık 5 ay sonra ilk yolcu uçağı için havalandı

’nın başkenti ’taki ’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 5 ay önce askıya alınan uçuşlar bugün yeniden başladı.

AA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 15:20 ABONE OL
Trablus’tan yaklaşık 5 ay sonra ilk yolcu uçağı İstanbul için havalandı

Mitiga Havalimanı Müdürü Lutfi et-Tabib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libyan Airlines'a ait yolcu uçağının bugün havalimanından İstanbul'a gitmek üzere kalkış yaptığını söyledi.

Birkaç saat sonra Libya'nın diğer hava yolu şirketi Afriqiyah Airways'a bir yolcu uçağının da havalanacağını ifade eden Tabib, ikinci uçağın rotasının da İstanbul olacağını aktardı. Trablus'tan uçuşların düzenli bir şekilde yapılacağını vurgulayan Tabib, Kovid-19 salgını nedeniyle Mitiga'da uluslararası standartlarda önlemlerin alındığını da ifade etti.

Libya yönetimi, Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek amacıyla 15 Mart'ta kara ve hava sınırlarını kapama kararı almıştı.

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Trablus’tan yaklaşık 5 ay sonra ilk yolcu uçağı İstanbul için havalandı
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