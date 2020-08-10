Banka bilgilerini satan çete yakalandı

Türkıye Bankalar Birliği (TBB), mobil uygulama üzerinden satışa sunulan bir programla, bankadaki vatandaşların kişisel risk raporlarını ele geçiren bir ekonomik suç örgütü üyesi tespit etti. Olayın ardından yargı harekete geçti ve ticari sır niteliğindeki bilgileri hukuka aykırı şekilde kullanıma sunan Volkan D., 1 yıl 2 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. Bankalar Birliği geçtiğimiz günlerde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Bayramoğlu Faktoring ve Kobi Soft Bilişim isimli şirketlerin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üzerinden sağladıkları hizmetle 'X Kobi Login' isimli bir uygulama oluşturdukları ve bu uygulamayı mobil mağazalar üzerinden satışa sundukları anlatıldı.Volkan D.'nin, TBB tarafından gösterilmiş görünen 'Müşterilerinizin bankalarla ilişkileri düzgün mü? Kredi limit riskleri nedir? Ne dersiniz? Sizin için bakalım mı?' sloganı ile reklam yaptığı ve üçüncü kişilere ait banka bilgilerini ticari amaçla ifşa ettiği belirtildi. İhbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu mobil uygulamanın bankacılık sırrı niteliğindeki bilgilere ulaşmaya yarayan bir uygulama olduğu, uygulamaya kullanıcı adı '0 ve boş' olarak yazıldığı ve şifresinin de 'Aa' girilip hukuka aykırı şekilde günlük yüze yakın sorgulama yapıldığı tespit edildi.Tespit sonrası şirket yetkililerinin olayla ilgili yargılanması talebiyle dava açıldı. Davada bankacılık risk merkezi kayıtlarında tutulan ve müşteri sırrı mahiyetinde bulunan bilgilerin hukuka aykırı şekilde sorgulandığı ve kullanıldığı, böylece şirketlerin yarar sağlamak amacıyla zincirleme şekilde suç işledikleri iddia edildi.İstanbulAğır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ifade veren Kobi Soft Bilişimin yöneticisi Volkan D., Bayramoğlu Faktoring firmasında yazılım yazdığını, bu yazılımla kredi kayıt bürosunda geliştirdiği programla internet üzerinden sorgu yaptığını, BDDK tarafından bağımsız denetim kuruluşlarına datalar açtığını, yapılan sorgulamaların bizzat Bayramoğlu Faktoring tarafından yapıldığını iddia etti. Yetkili kullanıcı olarak kullanıcı adı ve şifresini de sorgulama sırasında vakit kaybetmemesi için basit şekilde oluşturduğunu söyledi. Mahkeme, Volkan D.'nin hapis ve para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Volkan D., amacının bankacılık sırlarını yaymak olmadığını beyan ederek karara itiraz etti.