Haziranda ikinci el araç satışları ikiye katlandı

İkinci el otomobil pazarında yılın ilk günlerinden itibaren yaşanan canlılık devam ediyor. TÜİK verilerine göre ocakta 768 bin 343 adet, şubatta 750 815 adet, martta 624 bin 268 adet, nisanda 290 bin 227 adet, mayısta 471 in 984 adet ikinci el araç satıldı.Haziranda ise ikinci el araç pazarı iki kat büyüdü. Satışlar 2019'un aynı dönemine göre yüzde 94.2 artışla 488 bin 989 adetten 949 bin 868 adede çıktı. 2020 Haziran ikinci el araç pazarı 916 bin 763 adetle en çok ikinci el aracın satıldığı 2019 Aralık ayını solladı. Aralık hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç pazarında en çok satışın gerçekleştiği ay olarak biliniyor.Ocak-Haziran aylarında 3.9 milyon adet ikinci el araç satıldı. Pazar 2019'un aynı dönemine göre yüzde 21.6 arttı. 2019'un son altı ayında 4.5 milyon adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bu yılın kalan bölümünde geçen yılın performansı yakalanırsa, 2020 sonunda ikinci el araç pazarı 8 milyon adetin üzerine çıkabilir. Böylece 2019'da 7.6 milyon adetle kırılan satış rekoru yenilenecek.Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, ikinci el araç pazarındaki canlılığın sürdüğünü, temmuz satış rakamlarının, hazirana benzer şekilde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Ayyıldız, "2019 Temmuz'undan itibaren faizlerde yaşanan sert düşüş ile birleşen ertelenmiş talep, müthiş bir momentum yarattı. Talebin henüz tam anlamıyla karşılandığını düşünmüyorum. Tüketicilerin araç sahibi olma isteği güçlü şekilde devam ediyor" dedi. Ayyıldız, faizlerdeki artış, kurdaki sert hareketler ve buna bağlı olarak tüketici güveninde yaşanabilecek bir bozulmanın pazarın büyümesinin önündeki riskler olduğuna dikkat çekti.