Finansal varlıklar 4.5 trilyonu geçti

Yurtiçi yerleşiklerin 2019 sonunda 3 trilyon 673 milyar lira olan finansal varlıklarının tutarı, bu yılın mayıs ayı itibarıyla 4 trilyon 546 milyar liraya çıktı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, geçen yılın mayıs ayındaki 3.1 trilyon liralık seviyeye göre yüzde 46 büyüdü. 2019'un mayıs ayında 1 trilyon lira olan TL mevduat hacmi, bu yılın aynı döneminde 1.4 trilyon liraya ulaşırken, döviz tevdiat hesaplarının büyüklüğü ise 1 trilyon 41 milyar liradan 1.2 trilyon liraya ulaştı. Aynı dönemde altın hesaplarının büyüklüğü 54.3 milyar liradan 163.7 milyar liraya yükseldi. Yurtiçi yerleşiklerin devlet iç borçlanma senedi portföyü 612 milyar liradan 1 trilyon 59 milyar liraya çıktı. Yurtiçi yerleşiklerin hisse senedi yatırımlarının büyüklüğü de 112 milyar liradan 239.7 milyar liraya fırladı. Hisse senedi portföyündeki yükselişte, faizlerdeki düşüşün etkisiyle bu yılın ilk yarısında borsaya yeni giriş yapan yaklaşık 350 bin yatırımcının pozisyon alması etkili oldu.