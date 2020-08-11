Ruslar 5 ay sonra sahillere indi

Turizm sektöründe Rus turist coşkusu yaşanıyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında martta durdurulan uçak seferlerinin 1 Ağustos'ta yeniden başlamasıyla birlikte İstanbul ve Ankara'ya gelmeye başlayan Rus turistler, yaklaşık 5 ay aradan sonra dün Antalya, Dalaman ve Bodrum'a ayak bastı. İlk bir saatte 11 uçağın indiği Antalya Havalimanı'na dün 23 bin Rus turist geldi. Dalaman Havalimanı'na 6 uçakla 1.100 Rus ayak bastı. Böylece Antalya ve Muğla'ya yaklaşık 25 bin Rus turist geldi. Milas Havalimanı'na da Moskova'dan günde 2-3 sefer düzenleneceği öğrenildi. Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanlarına gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. Termal kameralardan geçen turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya'nın Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurmasından itibaren Rusya'da Türkiye'ye yönelik paket tur satışlarının hız kazandığını aktardı. Dün tarifeli ve charter seferlerin yeniden başladığına dikkat çeken Bağlıkaya, "İlk bir saatte 11 uçak Antalya Havalimanı'na indi. Rusya'dan Antalya'ya bugün 23 bin Rus turist bekleniyor. Ayrıca şehre Almanya, İsviçre, İsveç, Fransa, Avusturya, Danimarka, Rusya, Ukrayna, Belarus, Makedonya, Moldova ve Sırbistan olmak üzere toplam 12 ülkeden 35 bin civarında turist gelecek" diye konuştu.Bağlıkaya, Muğla'yı tercih edenler için de Dalaman Havalimanı'na charter seferlerinin düzenlendiğini belirterek, "Ekim sonuna kadar Dalaman Havalimanı'na 735 charter sefer planlandığı bilgisini aldık" dedi. Rusların ilgi gösterdiği üçüncü tatil bölgesinin Bodrum olduğuna işaret eden Bağlıkaya, şunları kaydetti: "Milas Havalimanı'na Moskova'dan günde 2-3 sefer düzenlenecek. Ayrıca St. Petersburg ve Rostov'dan da haftada 3 sefer olacak. Geçen yıl Rusya'dan 7 milyon kişiyi ağırladık. Bu yıl pandemi nedeniyle bu rakamları yakalamamız zor. Ancak günlük turist akışı olması moral veriyor."YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, ilk uçağın yüzde 94 doluluk oranıyla indiğini belirterek, önceki gün 5 uçağın geldiği bilgisini paylaştı. Güvenç, "Rusya'dan Ağustos'ta 39 bin turist gelecek. Sezon sonuna kadar 100 bine ulaşırız" dedi. Ağustosta yüzde 55, eylülde yüzde 73, ekimde ise yüzde 98.5 doluluk oranlarını yakalayacaklarını aktaran Güvenç, "Turizmde V tipi toparlanma ivme kazanıyor. Bu, bakanlığımızın aldığı tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.ANTALYA'YA Tatile gelenlerden Noil Khasbulin, "Koronavirüsten dolayı çok bunaldık. Artık dinlenmek istiyoruz. Bu anı çok bekliyorduk" dedi. Tatyana Gridnova, "Koronavirüsten dolayı hiçbir şey düşünmüyorum. Şu anda tatil yapmak istiyorum" diye konuştu. Türkçe bildiğini de belirten Gridnova, Türkçe olarak, "Merhaba Antalya. Çok balık, çok deniz. Seni seviyorum" dedi. Yolcular arasında yer alan Anton Krolovdrovski de, "Türkiye'yi özledik, tatil yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.EŞİ ile Antalya'ya gelen Tatiana Korniıova, daha önceki yıllarda da tatil için Antalya'yı tercih ettiklerini söyledi. Kovid-19 sürecinde de en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu düşündüklerini anlatan Korniıova, şunları kaydetti: "Türkiye'de salgınla ilgili alınan önlemleri yakından takip ettik. Hiç düşünmeden tercihimizi Türkiye'den yana kullandık. Antalya'ya geldik, Kemer'de tatil yapacağız. Sınırların açılacağı günü özlemle bekledik. Burada güvenli ve keyifli bir tatil geçireceğimize inanıyoruz. Sağlıklı bir şekilde de buradan ayrılacağımızı düşünüyorum."ALEKSANDRA Trushlyakova, Antalya'da bir hafta boyunca keyifli günler geçireceğini belirterek, uzun süredir bu zamanı beklediklerini aktardı. Trushlyakova, "Sınırlar açılınca hemen geldim. Bütün yılın yorgunluğunu Antalya'da atacağım" dedi. Anna Zhıla da Rusların Türkiye'yi ve özellikle Antalya'yı çok sevdiklerini belirtti. Rusya'da avukatlık yapan Rustam Baigildeev, Türkiye'nin virüsle mücadele sürecini iyi yönettiğini ve uçuşların başlamasından çok memnun olduklarını belirterek, "Türkiye'ye ilk kez geldim. Marmaris hakkında da çok güzel şeyler duyduk. Bunun için Türkiye'yi seçtik" diye konuştu.