Türkiyeimalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı. Endeks, Türk imalat ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme olduğuna işaret etti. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.Sosyal medya hesabından İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, endeksteki yükselişe dikkati çekti. Bakan Albayrak, "Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Yılın ikinci çeyreğinde Kovid-19 kaynaklı olarak yaşanan sert daralmaların ardından temmuz ayında ekonomiler toparlanma sinyalleri vermeye devam etti. Türk imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarının büyük bölümünde üretim artışı gerçekleşti. IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Kovid-19 kaynaklı daralmaların ardından temmuz ayında Türk imalatçılarının temel ihracat pazarlarının toparlanmaya devam ettiğini belirterek, "Bu durum, dış pazarlardaki yeniden açılmanın imalat sektörünün talebindeki iyileşmeyi destekleyeceğine yönelik umutları güçlendirdi" dedi.