Kredi faiz oranları hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ,ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları yükseliyor

Sosyal hayatı destek hayatı kredileri kapsamında sıfır ev alacaklar için kredi faizleri %0.49'a ikinci el için ise %0.71'e düşmüştü. Kamu bankaları aynı şekilde sıfır ve ikinci el otomobillerde de faizleri oldukça düşürmüştü. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'ın internet sitelerinde sosyal hayatı destek kredisi kapsamında kredi kullanımı bilgisi yer almıyor. Standart taşıt kredisi oranı ise kamu bankalarında %0.87 oranında, taşıt kredisi faiz oranı ise kamu bankalarında %1.15 olarak dikkat çekiyor.

SON DAKİKA HABERİ: KREDİ FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ! BANKA BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1.18

TAŞIT KREDİSİ: %1,15

KONUT KREDİSİ: %0.87