Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kredi faiz oranları hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ,ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları yükseliyor

hakkında gelişmesi! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ,ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları yükseliyor

Özellikle pandemi sürecinde kredi faiz oranlarını indiren ve otomobil ile ev alımında büyük kolaylıklar sağlayan bankalar konusunda artışa geçti. bilgisine göre son olarak Halkbank'ın ihtiyaç kredisi de arttı. Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı %0.95'ten %1.12'ye yükseldi. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi de %1.18 oranına yükseldi. Özel olarak hazırladığımız haberimizde Garanti, ING, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, AKBANK faiz oranlarını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:41 ABONE OL
Kredi faiz oranları hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ,ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları yükseliyor

Sosyal hayatı destek hayatı kredileri kapsamında sıfır ev alacaklar için kredi faizleri %0.49'a ikinci el için ise %0.71'e düşmüştü. Kamu bankaları aynı şekilde sıfır ve ikinci el otomobillerde de faizleri oldukça düşürmüştü. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'ın internet sitelerinde sosyal hayatı destek kredisi kapsamında kredi kullanımı bilgisi yer almıyor. Standart taşıt kredisi oranı ise kamu bankalarında %0.87 oranında, taşıt kredisi faiz oranı ise kamu bankalarında %1.15 olarak dikkat çekiyor.

SON DAKİKA HABERİ: KREDİ FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ! BANKA BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1.18

TAŞIT KREDİSİ: %1,15

KONUT KREDİSİ: %0.87

Kredi faiz oranları hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ,ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları yükseliyor

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1.18

KONUT KREDİSİ: %0,99

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1.18

TAŞIT KREDİSİ: %1,15

KONUT KREDİSİ: %0.87

Kredi faiz oranları hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ,ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları yükseliyor

GARANTİ BANKASI

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: % 1,39

TAŞIT KREDİSİ: % 1,39

KONUT KREDİSİ: % 1,25

Kredi faiz oranları hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ,ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları yükseliyor

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: % 1,77

TAŞIT KREDİSİ: % 1,31

KONUT KREDİSİ: % 1,19

Kredi faiz oranları hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ,ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları yükseliyor

ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1,09

TAŞIT KREDİSİ: % 1,07

KONUT KREDİSİ: %1,19

ARKADAŞINA GÖNDER
Kredi faiz oranları hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ,ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları yükseliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA