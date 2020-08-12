Kredi faiz oranları hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ,ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları yükseliyor

Sosyal hayatı destek hayatı kredileri kapsamında sıfır ev alacaklar için kredi faizleri %0.49'a ikinci el için ise %0.71'e düşmüştü. Kamu bankaları aynı şekilde sıfır ve ikinci el otomobillerde de faizleri oldukça düşürmüştü. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'ın internet sitelerinde sosyal hayatı destek kredisi kapsamında kredi kullanımı bilgisi yer almıyor. Standart taşıt kredisi oranı ise kamu bankalarında %0.87 oranında, taşıt kredisi faiz oranı ise kamu bankalarında %1.15 olarak dikkat çekiyor.
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1.18
TAŞIT KREDİSİ: %1,15
KONUT KREDİSİ: %0.87
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1.18
KONUT KREDİSİ: %0,99
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1.18
TAŞIT KREDİSİ: %1,15
KONUT KREDİSİ: %0.87
GARANTİ BANKASI
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: % 1,39
TAŞIT KREDİSİ: % 1,39
KONUT KREDİSİ: % 1,25
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: % 1,77
TAŞIT KREDİSİ: % 1,31
KONUT KREDİSİ: % 1,19
ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1,09
TAŞIT KREDİSİ: % 1,07
KONUT KREDİSİ: %1,19