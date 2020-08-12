Mesleki eğitime 4.6 milyarlık kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gençler, kadınlar ve engellilerin istihdamını kolaylaştıran aktif iş gücü programlarına son iki yılda 1.1 milyon kişi için 4.6 milyar lira aktarıldığını söyledi. Bakan Selçuk, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim ile girişimcilik eğitim kursları gibi modellerle gençler, kadınlar ve engellilerin sürdürülebilir istihdamını sağladıklarını belirtti. Bakan Selçuk, 2018-2020 arasında 58 bin genç girişimci için 721 milyon lirayı aşkın destek sağlandığını söyledi. Devlet koruması altındaki çocuklara 18 yaşını doldursa da hem sosyal hem de ekonomik açıdan yaşam boyu destek veriyor. Bakanlık, Mardin'de koruma ile bakım altında kalan ve 18 yaşını dolduran Amine A.'ya da sahip çıktı. Bakanlık, Mardin Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Amine A.'nın 18 yaşını doldurduğu için çocuk evinden çıkarılmasına anında müdahale etti. Koruma kararı uzatılan Amine, çocuk evinde hizmet almaya devam edecek. Amine A. "Devletin yuvasında kalmaya devam edeceğim" diye konuştu.