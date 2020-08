MICE’da yeniden ilk 10 arasına girebiliriz

MICE (Meetings, Incentives, Congress, Events&Exhibitions) endüstrisinden 16 sivil toplum kuruluşu ve bir platformun temsilcileri ortak bir basın toplantısı düzenledi. Sektörün zor bir süreçten geçtiğini belirten I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, destek beklediklerini kaydetti. Tüm dünyada pandeminin etkisiyle etkinliklerin durduğuna dikkat çeken Kurt, "Pandemi nedeniyle MICE turizmi yapılamadı ve bu anlamda tüm destinasyonlar eşitlendi. Şu anda rakiplerimiz de aynı sorunları yaşıyor. Türk turizm sektörü bu krizden en hızlı çıkmayı başaran ülkelerden. Eğer hızlı davranırsak yine ilk 10'a girebiliriz. Sektörümüze destek büyük önem arz ediyor" dedi. 2021'in üçüncü çeyreğinde uluslararası organizasyonlar için görüşmelere başladıklarını aktaran Kurt, destek sağlanması halinde güzel sonuçların alınacağını kaydetti. Fuarların 1 Eylül'den itibaren düzenleneceğinin genelge ile bildirildiğini anlatan Kurt, "Ancak kongre, toplantı ve etkinlikler kısıtlama kapsamında algılandı. Dolayısıyla düzenlenemez hale geldi. Bu konuda yasak olmadığına dair bakanlıktan net bir açıklama yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.ETKİNLİK kongre ve fuar sektörü uzun bir aradan sonra ilk kez, Turkuvaz Medya'nın ana sponsorluğunda ACE of MICE Awards etkinliğinde bir araya gelecek. Her yıl dünyaca ünlü markaları ve profesyonelleri ağırlayan ACE of MICE Awards, Kovid-19 gelişmeleri de takip edilerek 4 Eylül Cuma günü 8'inci kez İstanbul Kongre Merkezi-ICC/ Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek. 18 ayrı dalda ödül verilecek etkinliğe firmalar başvurularını gerçekleştirdi. İlk elemelerden geçip son aşamaya kalan 53 finalist, ödüle sahip olabilmek için yarıştı. Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Baskan ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur başkanlığında, markaların üst düzey yöneticileri ve sektör profesyonellerinden oluşan 102 kişilik jüri heyeti, noter huzurunda etkinlik endüstrisinin en iyilerini belirledi.