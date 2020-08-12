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Son Dakika Haberi: Dolar ve fiyatları CANLI - Dolar ve Euro bugün 12 Ağustos ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde oldukça hareketli bir grafik çizen kurları, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Durum böyle olunca, dolar ve alış satış fiyatı hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Dolar ve Euro bugün 12 Ağustos ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı döviz kuru fiyatları

Giriş Tarihi: 12.8.2020 10:57 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro fiyatları CANLI - Dolar ve Euro bugün 12 Ağustos ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatlarında yaşanan hareketlilik ekonomi alanında en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, dolar fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DOLAR FİYATLARI SON DAKİKA – DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Corona virüs kaynaklı olarak dolardaki hareketlilik sürerken '' Euro ve dolar fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor.

İşte, 12 Ağustos Euro ve dolar fiyatlarında canlı ve güncel rakamlar…

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

DOLAR ALIŞ: 7,3226

DOLAR SATIŞ: 7,3311

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EURO ALIŞ: 8,6047

EURO SATIŞ: 8,6137

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Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro fiyatları CANLI - Dolar ve Euro bugün 12 Ağustos ne kadar, kaç TL?
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