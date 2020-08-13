Gazda Türkiye’nin eli kuvvetli

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin doğal gazda masaya artık çok daha güçlü bir şekilde oturabileceğini belirtti. Gaz fiyatlarında ciddi bir düşüş olduğunu söyleyen Birol, "Hem yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımlar hem de talepteki daralma nedeniyle gaz fiyatlarında ciddi bir düşüş var dünyada. Buna bir de Türkiye'nin son dönemde LNG altyapısına yaptığı yatırımları ekleyince çok ciddi bir koz oluyor. Türkiye doğal gazda 'LNG piyasasına yönelebilirim' diyebilir artık" şeklinde konuştu. Türkiye'nin gaz ithal ettiği ülkeler ile 2021-2023 yılları arasında kontratlarını yenileneceğini belirten Birol, "Bu nedenle Türkiye'nin son dönemde LNG'ye yaptığı yatırımlar çok değerli" dedi.Petrol fiyatlarının pandemi öncesi seviyesine geldiğini belirten Fatih Birol, "Şu anda pandemi öncesindeki talebin yüzde 98'ine gelmiş durumdayız. Bir süre daha bu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Stoklar var çünkü. Petrol üreten ülkeler ve şirketlerde ciddi bir stok oluştu. Özellikle Çin ve Hindistan pandemiyi fırsata çevirdi. Çok düşük fiyatlardan petrol aldı ve stokladı. Eski yüksek rakamların gelmesi için de iki yıl lazım. 2021 sonrasında bu gerçekleşecek. Çünkü büyük petrol şirketleri yatırım yapamadı ve yatırımlarının etkisini o tarihlerde göreceğiz. Ayrıca dünya ekonomisindeki toparlanmanın etkisi de iki sene sonra piyasaya yansıyacak" diye konuştu.TÜRKİYE'NİN geleceğinde bölgesinin en büyük elektrik ihracatçısı olma potansiyeli olduğunu belirten Birol, "Bunun en önemli üç temel dayanağı da şirketlerin elektrik üretmesi, çatılarda güneş enerjisi ve güneş enerjisinden üretim yapıp bunu kablo ile deniz altından başka ülkelere aktarmak. Türkiye bu üçünden ikisini çok iyi bir şekilde yaptı. Üretimi artırıp başka ülkelere ihraç etme kısmı kaldı. Avustralya benzer bir projeyi başlatıyor. Türkiye de bunu yapabilir ve cari açık sorununu da bu şekilde tamamen bitirebilir" dedi.DÜNYADA 10 trilyon dolarlık bir yenilenebilir enerji yatırımı bulunduğunu ve bu rakamın sadece 2 trilyon dolarının Avrupa Birliği ülkelerinde olduğunu belirten Fatih Birol, "Türkiye yenilenebilir enerji alanında çok iyi düzenlemeler ve altyapı yarattı. Bakanlığın yenilenebilir enerjide yaptıkları yatırım çekmek açısından çok olumlu. Özellikle de güneş. Güneş enerjisi Türkiye için bulunmaz bir nimet. Suudi Arabistan için petrol ne ise Türkiye için de güneş o. Güneş enerjisinde en verimli ülkelerden biriyiz. Dünyada bu sene itibarıyla yeni yatırımların yüzde 50'si de güneşe yapılıyor. Türkiye olarak biz de beş yılda muazzam bir artış yakaladık. Ancak hâlâ potansiyelimizin yüzde 3'ünü kullanıyoruz. Düşünün Türkiye'nin bu alandaki gücünü" dedi.