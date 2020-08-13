Sabancı ilk yarıda 2.2 milyar kâr etti

SABANCI Holding, yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre net kârını yüzde 15 artırarak 2.2 milyar liraya ulaştırdı. Holdingin açıklamasına göre, topluluğun konsolide satışları da 27.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, söz konusu mali gerçekleşmelerin, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin etkilerinin en sert hissedildiği bir dönemi kapsadığına dikkati çekti. Alper, 2020'ye sağlam bir bilanço yapısı, dengeli bir portföy ve düşen borçluluk seviyesiyle girdiklerini bildirdi. Alper, "Finansal sonuçlarımızın da gösterdiği üzere, sağlıklı bir mali yapıyla süreci yönetmeyi sürdürüyoruz. Yılın geri kalanında da nakit yönetimi ve iş sürekliliği önceliğimiz olacak" dedi.