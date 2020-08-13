Türk Telekom’da ilk yarı rekoru

Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, 2020'nin ilk yarısını rekorlarla kapattı. Yüzde 19 büyüme ile 13,3 milyar TL gelir elde eden şirket, 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk altı aylık gelir büyümesi performansını kaydetti. Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), son 12 yılın en yüksek ilk 6 aylık değeri olan 6,2 milyar TL'ye ulaşırken, ilk yarı yılda FAVÖK marjı ise 46,8 oldu.

Türk Telekom'un yatırım harcamaları da 2020'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 2,1 milyar TL'ye yükseldi.

ÜMİT ÖNAL: "HAYATI EVE SIĞDIRDIK"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Tüm dünyanın kriz yönetimine geçtiği bir dönemi güçlü altyapımız, çevik yönetimimiz, etkin karar alma mekanizmalarımız, 34 bin çalışanımızla yönettiğimiz uzaktan çalışma modelimiz ve yetkin saha ekibimiz sayesinde, başarıyla atlattık. Sabit genişbanttan mobile, TV'den dijital ürünlere kadar zengin ürün portföyümüz ile tüm Türkiye'nin talebini karşılayarak hayatı eve sığdırdık" dedi.