Başarılı projelere küresel yatırım ağı şansı genişliyor

Endeavor Türkiye tarafından online olarak gerçekleştirilen seçim panellerinde Papara kurucusu Ahmet Karslı Endeavor Girişimcisi seçilirken, Qumpara ve Twin Bilim Endeavor Türkiye ülke adayı oldular. Papara Kurucusu Ahmed Karslı, yılda sekiz kez gerçekleştirilen ve tüm dünyadan girişimci adaylarının katıldığı Endeavor Uluslararası Seçim Paneli'ni geçerek Endeavor Girişimcisi olmaya hak kazandı. Karslı, 17 yaşından bu yana pek çok farklı sektörde girişimci olarak yer almış bir isim. Yılda ortalama 8.8 kat büyüyerek 2020 yılında 4 milyon bireysel kullanıcıya ulaşan Papara ise basit ve hızlı ürünlerle finansal hizmetleri tabana yaymak ve finansal kapsayıcılığı artırmayı amaçlıyor. Öte yandan Qumpara kurucuları Banu Ahıska ve Nilhan Gür (Qumpara) ile Twin Bilim kurucuları Asude Altıntaş ve Ömer Görgülü ise Endeavor Yerel Seçim Paneli'ni geçerek ülke adayı oldular. Girişimciler, seçim sürecinde final aşama olan Uluslararası Seçim Paneli'ne ülke temsilcisi olarak katılacaklar.