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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Açılışa geri sayım: 1.5 milyon hastayı ağırlayacak

Cumhurbaşkanı 'ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu 'nin inşaatı tamamlandı. İnşaat çalışmaları sona eren hastane havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 14:18 Son Güncelleme: 14.8.2020 14:38 ABONE OL
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Açılışta geri sayım: 1.5 milyon hastayı ağırlayacak

İstanbul Anadolu yakasının en büyük hastanelerinden biri olacak olan Kadıköy'deki havadan görüntülendi.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Açılışta geri sayım: 1.5 milyon hastayı ağırlayacak

Cumhurbaşkanı , Sağlık Bakanlığının İstanbul'daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Şehir Hastanesinin Eylül ayının içerisinde açılacağını duyurmuştu. İstanbul'un modern hastanelerinden olacak olan bin yatak kapasiteli Göztepe Şehir Hastanesinin 1. etabı tamamlandı.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Açılışta geri sayım: 1.5 milyon hastayı ağırlayacak

1972 yılında hizmete giren ve sadece Kadıköy'ün değil, Anadolu yakasının sağlık merkezlerinden biri olan , yeni binanın hizmete girmesiyle büyük değişim yaşayacak.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Açılışta geri sayım: 1.5 milyon hastayı ağırlayacak

Eskinin "Göztepe SSK"sı olarak bilinen hastane, yenilenme projesi kapsamında yılda 1,5 milyon ayakta hastaya, 50 bin de yatılı hastaya hizmet sunacak. İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yapılan hastane proje olarak geçtiğimiz aylarda hizmete başlayan Okmeydanı Şehir Hastanesinin aynısı olması ve Türkiye'nin depreme dayanıklı hastanelerinden biri olması bekleniyor.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Açılışta geri sayım: 1.5 milyon hastayı ağırlayacak

Cumhurbaşkanı , yapımı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesinin gelecek ay açılışının yapılmasının planlandığını duyurmuştu. Toplamda bin yatak kapasiteli hastanenin 1. etabı 688 yataktan oluşuyor. Proje, 13 katlı ve 3 blok olarak inşa ediliyor. 256 bin metrekarelik alanda inşaatı tamamlanan bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak altyapı ve teknolojik donanıma sahip.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Açılışta geri sayım: 1.5 milyon hastayı ağırlayacak

Ayrıca , hizmet vereceği alan olarak Anadolu yakasının en büyük ve işlevsel hastaneleri arasında olma özelliğini taşıyor. Yeni yapıda yüzde yüzü tamamlanan hastanenin ilave bir kısım daha eklenecek sonra hastane tam kapasiteye ulaşmış olacak. Hastane günlük 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek şekilde İstanbullulara hizmet verecek.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Açılışta geri sayım: 1.5 milyon hastayı ağırlayacak

Göztepe Şehir Hastanesinin yeni binasının teknik kapasite olarak 1. etabında; hasta yatak kapasitesi 688, yoğun bakım hasta yatak kapasitesi 91, acil müdahale hasta yatak kapasitesi 42, tıbbi koruma, hasta yatak kapasitesi 31, PACU hasta yatak kapasitesi 31, enfeksiyon hastalıkları hasta yatak kapasitesi 18, mahkum hasta yatak kapasitesi 8, poliklinik oda sayısı 176, ameliyathane sayısı 27, konsültasyon oda sayısı 176, helikopter pisti 1, 906 otopark kapasitesiyle Türkiye'nin örnek hastanelerinden biri olacak.

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Açılışta geri sayım: 1.5 milyon hastayı ağırlayacak

Öte yandan, İstanbul'un en modern hastanelerinden olacak olan 20 ameliyathanesi, 1 adet doğum ameliyathanesi, 40 doğum odası, 231 poliklinik odası, 15 laboratuvar odası, 15 MR odası, 8 röntgen odası, 3 tomografi odası, 5 ultrason odası, 26 görüntüleme odası, 28 asansörden oluşacak. İnşaatı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi drone ile havadan görüntülendi.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Açılışa geri sayım: 1.5 milyon hastayı ağırlayacak
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