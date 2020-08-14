İSO 2. 500’de üretimden satışlar 157 milyara çıktı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2019" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2019'da İSO İkinci 500'ün üretimden satışları yüzde 14.2 oranında artarak 137.5 milyardan 157 milyar liraya yükseldi. İSO İkinci 500 arasındaki 463 şirket, üretimlerinin önemli bir kısmını dış pazarlara da yapıyor. Üretimden satışlar büyüklüğüne göre İSO İkinci 500'ün birincisi, 482.1 milyon lira ile Panasonic Life Solutions oldu. 482 milyon liralık satışlarıyla Kervan Gıda ikinciliği alırken, 481 milyon 440 lira ile de AKA Otomotiv üçüncü sırada yer aldı. Listeye bu yıl 104 yeni sanayi kuruluşu girdi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "İSO İkinci 500 şirketlerinin üretimden satışlarını yüzde 14.2, istihdamını da yüzde 4.1 oranında artırmasını bir başarı olarak görmeliyiz. Firmalarımız finansal riskleri yönetme ve kârlılığı sürdürme konusundaki başarılı performans ortaya koydu" değerlendirmesini yaptı.