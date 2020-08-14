Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

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() ödemeleri ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Pandemi sürecinde vatandaşların ekonomik anlamda en az şekilde etkilenmelerini sağlayabilmek adına devlet tarafından ödenmekte olan ödemeleri bilindiği üzere uzatılmıştı. Bu kapsamda işvereni tarafından bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara de denilen bu ödenek verilmekteydi. 2 milyondan fazla kişinin faydalandığı ödenek Eylül ayında sona erecek. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek, ne zaman hesaplara yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:07 Son Güncelleme: 14.8.2020 09:09 ABONE OL
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri ne zaman bitiyor?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen () tarihlerinin bir süre daha uzatılmasıyla beraber vatandaşlar ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Eylül ayında sona erecek olan destek ödemelerine ilişkin gelişmeler ise yakından takip ediliyor. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek, ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK, NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin parası ödemelerinin 17 Eylül tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda sona erecek maddi destek ödemelerinin yapılacağı tarihler de merak ediliyor…

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri ne zaman bitiyor?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 7 Ağustos'ta Temmuz ödemeleri yapılan ücretsiz izin desteği, bir ay uzatıldı ve Eylül ayında Ağustos ödemeleri gerçekleştirilecek.

Ancak eğer süre tekrar uzatılmazsa vatandaşlar 17 günlük ücretlerini de alabilecek.

Ayda 1,177 TL'lik ödeme yapılıyor. Aylık brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri ne zaman bitiyor?

KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALABİLİR?

Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler bu uygulamadan faydalanabiliyor.

Kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartı aranıyor. Ancak bu şartı karşılayamayan önemli bir kesim var. Bakan Selçuk karşılamama oranının yüzde 25 olduğunu açıkladı.

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Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
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