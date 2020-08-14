Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) tarihlerinin bir süre daha uzatılmasıyla beraber vatandaşlar ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Eylül ayında sona erecek olan destek ödemelerine ilişkin gelişmeler ise yakından takip ediliyor. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek, ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin parası ödemelerinin 17 Eylül tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda sona erecek maddi destek ödemelerinin yapılacağı tarihler de merak ediliyor…
Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 7 Ağustos'ta Temmuz ödemeleri yapılan ücretsiz izin desteği, bir ay uzatıldı ve Eylül ayında Ağustos ödemeleri gerçekleştirilecek.
Ancak eğer süre tekrar uzatılmazsa vatandaşlar 17 günlük ücretlerini de alabilecek.
Ayda 1,177 TL'lik ödeme yapılıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.
Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler bu uygulamadan faydalanabiliyor.
Kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartı aranıyor. Ancak bu şartı karşılayamayan önemli bir kesim var. Bakan Selçuk karşılamama oranının yüzde 25 olduğunu açıkladı.