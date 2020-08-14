Son dakika: Merkez Bankası'ndan dolar kararı! Oranlar değişiyor...

ORANLAR DEĞİŞİYOR



Döviz çekiminde kesilen komisyonun bankadan bankaya değiştiği de dikkat çekiyor. Bir kamu bankası 3 bin doların üstünde nakit döviz talebi olanlara binde 3 komisyon alırken diğer kamu bankalarında binde 2 ile 5 arasında komisyon kesilmesi bekleniyor. Bir özel bankanın 20 bin doların üstüne binde 1.5, bir diğer bankanın ise binde 2 oranında komisyon almaya başladığı öğrenildi. Nakit olmayan döviz talebinde yani örneğin internet sitesinden yapılan döviz alım satımı ile transferlerinde ise komisyon alınmıyor. Döviz bozdurulduğunda da herhangi bir komisyon ödenmiyor. Sektör genelinde, komisyonun binde 1 ile binde 3 arasında değişeceğine ilişkin bir kanı var.



