Karadeniz'de sezonun ilk palamutları avlandı

Denizlerde çapari ile avcılık yasağının sona ermesiyle birlikte denize açılan Sinoplu balıkçılar bol miktarda palamut avladı.

Tekneleriyle gece denize açılan balıkçılar, çapari yöntemiyle avladıkları yaklaşık 30 kasa palamutla limana döndü.

Balıkçı Emin Galip Çınar, AA muhabirine, çapari sezonunun bereketli açıldığını söyledi.

Karadeniz'in tamamında çaparilere bol miktarda palamut takıldığını belirten Çınar, "Çaparilerimize takılan palamut bize gösteriyor ki bu sezon balık bol olacak." dedi.

Palamudun tanesi 5-10 liradan satışa sunulduğunu dile getiren Çınar, "Vatandaşlarımızın palamut hasreti sona erdi. Taze palamutlar şu an itibarıyla tezgahlardaki yerini aldı. İnşallah av sezonunun açılmasıyla tezgahlarımız çok daha şenlenecek." diye konuştu.