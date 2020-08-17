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Çevre ve Şehircilik Bakanı 'dan flaş açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamlayacağız. Çalışmalarımızı, yerinde ve gönüllü dönüşüm ilkesiyle, vatandaşlarımızı mağdur etmeden, taşınma, kira yardımı gibi desteklerle süreci kolaylaştırarak sürdürüyoruz" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 11:19 Son Güncelleme: 17.8.2020 11:19 ABONE OL
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş kentsel dönüşüm açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter'daki hesabından, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Aynı acıları tekrar yaşamamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ

"Bugüne kadar 1 milyon 410 bin bağımsız birimde ikamet eden 6 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak deprem dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirdik. Acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamlayacağız. Çalışmalarımızı, yerinde ve gönüllü dönüşüm ilkesiyle, vatandaşlarımızı mağdur etmeden, taşınma, kira yardımı gibi desteklerle süreci kolaylaştırarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan, Bakanlığımıza ve belediyelerimize başvurarak evlerinin risk tespitlerini bir an önce yaptırmalarını rica ediyorum. Bu dönüşümü çocuklarımızın geleceği için, devlet millet iş birliği ile gerçekleştirelim. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş kentsel dönüşüm açıklaması
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